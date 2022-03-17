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Болсонару попросил Путина помочь в создании атомной подводной лодки

Folha: президент Бразилии Болсонару попросил Путина о помощи в создании атомных подлодок

Фото: Antonio Molina / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой помочь в проекте создания атомной подводной лодки. Об этом сообщает бразильская газета Folha.

Разговор президентов двух стран состоялся в конце февраля 2022 года во время визита бразильского лидера в Москву. Как отмечает издание, отказ США помочь Бразилии с ее проектом побудил Болсонару обратиться за поддержкой к России. В частности, одной из проблем является сертификация топлива, которое будет использоваться.

Ранее сообщалось, что российские атомные подлодки вооружат перспективными электрическими торпедами УЭТ-1 «Ихтиозавр». Процесс перевооружения начнется после полного оснащения ими дизель-электрических подлодок проекта 636.3 и проекта 677.

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Ксения Назарова
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