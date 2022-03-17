Захарова вновь обвинила Украину в провокациях на ЧЭАС

Мария Захарова заявила, что провокации на ЧАЭС совершаются для «раскачки русофобии»

Украинская сторона продолжает совершать провокации на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), чтобы «раскачать русофобию» на Западе. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно повреждали линию электропередач, однако специалистам удалось ее восстановить. Вину за инцидент она вновь возложила на президента страны Владимира Зеленского и «его американских хозяев».

«Атаки против своих же ядерных объектов становятся визитной карточкой режима», — заверила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что любой, кто сообщает о российских ударах по гражданским объектам, лжет, и возложила вину за гибель всех мирных жителей в стране на националистов. «Считают это нормальным — приносить в жертву тех, кто не покорился», — утверждала она.