Иммунолог предупредил об опасности снижения коллективного иммунитета от COVID-19

Иммунолог Крючков: люди будут умирать от «цунами» COVID-19 без коллективного иммунитета

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил россиян об опасности снижения коллективного иммунитета против COVID-19. Его слова передает радио Sputnik.

Крючков считает, что пандемии коронавируса в последнее время начали придавать меньше значения из-за смещения фокуса на другие события. Тем не менее, вирус никуда не исчез. «Я просто две цифры приведу: в восемь раз омикрон-линия коронавируса более заразная, чем сезонный грипп. Патогенность — разница в пять-семь раз. Если эти цифры сложить, то станет понятно, что коронавирусная инфекция — это не сезонный грипп, которого можно не бояться», — объяснил эксперт.

По его словам, необходимо достичь уровня коллективного иммунитета в 85 процентов, чтобы победить инфекцию. Однако сейчас показатель снижается — он составляет около 53 процентов, а еще месяц назад превышал 60. Крючков считает, что люди будут умирать от «цунами» коронавируса, если ситуация не улучшится. Чем ниже коллективный иммунитет, тем выше летальность заболевания, подчеркнул он.

Специалист отметил необходимость ревакцинации. «Для того, чтобы уменьшить утечку коллективного иммунитета, необходимо резко усиливать вакцинацию и ревакцинацию, о которой все забыли», — заявил иммунолог. Он считает, что это нужно делать вне зависимости от политической ситуации.

Ранее Крючков заявил, что для уменьшения рисков развития последствия коронавируса необходимо провести ряд консультаций с лечащим врачом. Также следует пройти противовоспалительную, антикоагулянтную терапию и поддерживать те системы организма, которые уже страдают от хронических заболеваний. Специалист подчеркнул, что инъекционную терапию нельзя проводить в домашних условиях.