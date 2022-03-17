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В США подтвердили гибель американца на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил гибель американца на Украине
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Tom Brenner / Reuters

В США подтвердили гибель американца на Украине. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

Ранее 17 марта Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила, что при освобождении города Марьинка были уничтожены, предположительно, три инструктора из США.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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