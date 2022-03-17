В Киеве назвали сроки согласования договора с Россией

Подоляк заявил, что согласование мирного договора с Россией займет до полутора недель

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сроки согласования мирного договора между Россией и Украиной. По его словам, занять это может от нескольких дней до полутора недель, сообщает РИА Новости.

По словам Подоляка, и украинская, и российская делегации на данный момент стоят на своих позициях. «Согласование спорных пунктов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к составлению мирного договора», — заявил он.

Одним из ключевых аспектов для Киева, отметил Подоляк, является «немедленный вывод российских войск».

Советник ОП также рассказал, что в переговорах, кроме России и Украины, участвуют представители Польши. Подписание мирного договора, уверен он, «может только положить конец острой фазе конфликта и позволить нам перейти к оплакиванию всех погибших и восстановлению страны».

Ранее Подоляк назвал условие для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского: по его словам, она может состояться только после заключения мирного договора.

Ранее издание Financial Times (FT) со ссылкой на троих участников переговорного процесса сообщало, что Россия и Украина в ходе переговоров разработали план по достижению мира из 15 пунктов. Он предполагает сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объявление Киевом о своем нейтралитете.