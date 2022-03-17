Российские сахарные заводы начали устанавливать цены в долларах

«Русбренд» пожаловался в ФАС на установку сахарными заводами цен в долларах

Некоторые российские сахарные заводы начали предлагать производителям делать закупки по ценам в долларах. Однако расчеты при этом следует производить в рублях, но по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции. Об этом сказано в письме ассоциации «Русбренд» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишут «Известия».

В письме также отмечается, что производители сахара пригрозили остановить отгрузки, если пищевики не пересмотрят условия в течение двух суток. При этом в ассоциации заявили, что стоимость сахара взлетела на 60-70 процентов, а выбор поставщиков сильно ограничен.

«Сегодняшняя цена находится на уровне 75-78 рублей за килограмм, это можно объяснить только экономической нестабильностью», — заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Юристы уточнили, что устанавливать цены в долларах законно, но на это должны согласиться обе стороны договора. Сахарные заводы устанавливают цену в долларах, чтобы защитить себя от инфляции и обесценивания рубля, пояснил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

17 марта стало известно, что ФАС начала проверять цепочку поставок сахара в магазины. Само отсутствие сахара на полках магазинов «в ряде регионов» ФАС связывает с ажиотажным спросом: он, по оценкам службы, поддерживается «недобросовестными организациями».