Эрнст вышел из совета директоров МТС

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст 17 марта вышел из совета директоров МТС

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст покинул совет директоров компании МТС, говорится в сообщении на сайте мобильного оператора.

Сообщается, что Эрнст сообщил МТС о решении 17 марта выйти из совета.

Согласно информации на сайте МТС, Эрнст как независимый член совета директоров, в частности, входил в Комитет по корпоративному управлению и экологической и социальной ответственности и в Специальный комитет.

Как отмечает РБК, Эрнст вошел в совет директоров МТС в июне 2020 года.

Ранее Константин Эрнст попал в санкционный список Евросоюза.