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Лесные пожары в США стали опаснее из-за глобального потепления

Ученые США зарегистрировали усиление лесных пожаров из-за глобального потепления

Фото: Tom Cooper / Getty Images

Ученые Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что с 2000 года лесные пожары в США стали более масштабными, частыми и распространенными из-за глобального потепления. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи проанализировали данные о более чем 28 тысячах пожаров, произошедших в период с 1984 по 2018 год и зарегистрированных спутниковыми системами наблюдения. В 2005-2018 годах во всех регионах США было больше пожаров, чем в предыдущих двух десятилетиях. На западе и востоке частота пожаров увеличилась вдвое, а на Великих равнинах — в четыре раза. В результате количество ежегодно сжигаемой земли увеличилось в среднем от 4019 до 14 249 квадратных километров на Западе и от 1204 до 3354 квадратных километров на Великих равнинах.

Кроме того, на Западе и Великих равнинах в 2000-х годах самые сильные лесные пожары становились крупнее и возникали все чаще. Размер пожароопасных территорий увеличился во всех прилегающих регионах Соединенных Штатов в 2000-х годах. Это указывает на то, что не только расстояние между отдельными пожарами становится меньше, но и что пожары распространяются на районы, которые не горели в прошлом.

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Александр Еникеев
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