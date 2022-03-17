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Президент федерации учителей США перепутала порядок цветов флага Украины

Президент AFT Вайнгартен перепутала цвета флага Украины и сделала ошибку в названии страны

Фото: Twitter

В США президент Американской федерации учителей (AFT) Рэнди Вайнгартен перепутала порядок цветов на флаге Украины, а также сделала ошибку в названии страны в аккаунте AFT в Twitter. Об этом в четверг, 17 марта, сообщает РИА Новости.

Она опубликовала фото с плакатом, на котором изображен флаг и голубь мира, а также лозунг «Мы вместе с Украиной». При этом желтый цвет располагается сверху, а синий — снизу.

При репосте записи на свою страницу Вайнгартен еще раз написала фразу «We Stand With Ukriane» («Мы вместе с Украиной»), допустив ошибку в названии страны на английском языке (правильный вариант написания — Ukraine — прим. «Ленты.ру»). После того как пользователи обратили внимание на ошибку, она удалила посты.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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