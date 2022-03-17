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Захарова высказалась об исключении России из G20

Захарова назвала нецелесообразным комментировать возможность исключения России из G20
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Комментировать гипотетические заявления представителей западных государств о возможности исключения России из Группы двадцати (G20) будет нецелесообразным шагом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Я даже не хочу все эти гипотетические заявления комментировать. Потому что это бессмысленно и нецелесообразно — их потуги. Была бы их воля, на Земле остались бы только они», — высказалась дипломат.

Ранее глава польского МИД Збигнев Рау на брифинге в США назвал возможность заменить Россию Польшей в Группе двадцати (G20) реализуемой. По словам министра, вопрос о шансах на подобную замену появляется не только в польской, но и в международной дискуссии.

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Виктория Кондратьева
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