В Японии назвали дату встречи министров «Большой семерки»

МИД Японии сообщил, что министры иностранных дел G7 обсудят ситуацию на Украине 17 марта

Главы внешнеполитических ведомств G7 обсудят ситуацию вокруг Украины в четверг, 17 марта. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Японии, пишет ТАСС.

Переговоры пройдут в онлайн-формате. Ожидается, что участники встречи обсудят текущую ситуацию, проведут обмен мнениями о дальнейших действиях, а также укрепят сотрудничество в рамках «Большой семерки».

Президент России 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее целью он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.