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В российском регионе четыре человека отравились угарным газом

Двое мужчин и двое детей отравились угарным газом в Красноярском крае

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Четверо людей, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры российского региона.

Инцидент произошел вечером 16 марта в частном доме в Идринском районе. Уточняется, что среди пострадавших — мужчины 27 и 18 лет, а также две малолетние девочки. Их доставили в районную больницу. Состояние госпитализированных выясняется.

По предварительной версии, причиной отравления стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования. По факту произошедшего ведомство организовало проверку.

В феврале трое детей и четверо взрослых отравились угарным газом в Карачаево-Черкесии. Причиной отравления стал вышедший из строя котел, который отапливает дом — из-за неисправности угарный газ попал внутрь здания.

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Ксения Назарова
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