В Госдуме создадут комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела России

В ГД вновь создадут комиссию по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ

Комитет по безопасности и противодействию коррупции внес в Государственную Думу проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет образовать Комиссию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России», — говорится в проекте постановления.

Отмечается, что комиссия займется изучением и анализом фактов и обстоятельств вмешательства других стран во внутренние дела России, подготовкой инициатив о принятии законодательных мер по противодействию вмешательства, а также подготовкой предложений по информированию парламентов других стран, международных общественных организаций и СМИ о фактах вмешательства во внутренние дела России.

Предполагается, что комиссию вновь будет возглавлять председатель комитета Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев.