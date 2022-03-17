Бастрыкин поручил проверить призывы журналиста Гордона к насилию в отношении военных РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном призывы к насилию в отношении российских военных. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать проведение процессуальной проверки в отношении украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к насилию в отношении российских военных», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки следствие установит все обстоятельства по изложенным фактам. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении дела.

16 марта на телеканале «Украина 24» вышло интервью с Гордоном, в котором тот призывает к насилию в отношении российских властей и военнослужащих Вооруженных сил РФ. Также ранее в своем обращении украинский журналист призывал к использованию ядерного оружия против России.