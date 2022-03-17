В ООН решили восстановить связи с подконтрольным талибам Афганистаном

Члены ООН проголосовали за восстановление связей с Афганистаном, подконтрольным талибам

Члены Совета безопасности ООН проголосовали за восстановление связей с Афганистаном, который в настоящий момент находится под контролем «Талибана» (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Об этом пишет «Интерфакс».

«За» проголосовали практически все 14 стран-членов Совбеза, кроме России, которая воздержалась от голосования. При этом талибы, захватившие власть в Афганистане, еще не получили признание со стороны международного сообщества, как официальное правительство страны.

25 февраля пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи при правительстве «Талибана» от имени афганских властей призвал стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров и решить возникшие проблемы мирным путем.