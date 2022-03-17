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Hyundai создаст первый электрокар в Индонезии

Автогигант Hyundai запустил в Индонезии завод по производству первого электрокара

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Корейский автогигант Hyundai запустил завод по производству первого электрокара в Индонезии. Автомобиль местной сборки должен стать одним из шагов в создании полной цепочки поставок подобных машин. Об этом сообщает Reuters.

На открытии завода в среду, 16 марта, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что власти пытаются решить бюрократические проблемы, чтобы увеличить объем инвестиций в создание местных электрических автомобилей.

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В производстве будут использовать местные полезные ископаемые, включая никелевую руду и кобальт, которые необходимы для создания аккумуляторов.

По словам главы государства, к 2024 году аккумуляторы и другие компоненты для электромобилей будут индонезийского производства. «Мы должны стать важным игроком в глобальной цепочке поставок электромобилей», — заявил Видодо.

Ранее о разработке новой концепции электрокара сообщил шведский автомобильный бренд Polestar, который принадлежит компании Volvo. Особенность машины — встроенный квадрокоптер, который выдвигается из машины и может снимать ее во время движения.

Татьяна Волкова
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