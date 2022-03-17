Глава Чечни Кадыров пообещал, что Мариуполь скоро преобразится и зацветет мирной жизнью

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал жителям Мариуполя мирную жизнь и скорое преображение в своем Telegram-канале.

«Про Мариуполь уже можно сказать, что город скоро преобразится и зацветет мирной жизнью. Этому поспособствует и весна. Она, как правило, несет победу над фашизмом», — написал Кадыров. Комментируя опубликованное видео из города, он отметил, что «бойцы чеченского спецназа продолжают зачистку города от бандитов в отличном расположении духа».

Ранее Рамзан Кадыров также сообщил, что российские войска под Мариуполем провели успешную спецоперацию по вызволению группы спецназовцев из окружения украинских националистов. Он добавил, что каждого из бойцов за проявленную стойкость и мужество представят к государственной награде.