Коренные народы Алтая спасли кедры от вырубки

Община коренных народов на Алтае обратила внимание властей на незаконную вырубку кедров

Местная община коренных малочисленных народов на Алтае обратила внимание региональных властей на вывоз леса и помогла спасти кедры от незаконной вырубки. Об этом сообщается на портале «Экология России».

Так, представители общины и глава Бийкинского сельского поселения Турочакского района пожаловались в межрайонную природоохранную прокуратуру на то, что в регионе вырубают кедры и вывозят их грузовиками. Факты подтвердились после проверки — ведомство зафиксировало превышение лимитов вырубки ценной древесины кедра, а также выявило незаконную вырубку березы и пихты.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о незаконной рубке лесов в особо крупном размере и потребовала у четырех лесозаготовителей устранить нарушения. Отмечалось, что общая сумма причиненного ущерба лесному фонду составила 4,7 миллиона рублей.

Ранее в марте Сотрудники Алтайского заповедника провели зимний учет численности животных в удаленных урочищах, пройдя на лыжах почти 400 километров за 27 дней. Маршрут пролегал от берегов Телецкого озера до восточной границы Алтайского заповедника, совпадающей с границей между республиками Алтай и Тыва.