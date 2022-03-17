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Коренные народы Алтая спасли кедры от вырубки

Община коренных народов на Алтае обратила внимание властей на незаконную вырубку кедров

Фото: Derek Livingston / Unsplash

Местная община коренных малочисленных народов на Алтае обратила внимание региональных властей на вывоз леса и помогла спасти кедры от незаконной вырубки. Об этом сообщается на портале «Экология России».

Так, представители общины и глава Бийкинского сельского поселения Турочакского района пожаловались в межрайонную природоохранную прокуратуру на то, что в регионе вырубают кедры и вывозят их грузовиками. Факты подтвердились после проверки — ведомство зафиксировало превышение лимитов вырубки ценной древесины кедра, а также выявило незаконную вырубку березы и пихты.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о незаконной рубке лесов в особо крупном размере и потребовала у четырех лесозаготовителей устранить нарушения. Отмечалось, что общая сумма причиненного ущерба лесному фонду составила 4,7 миллиона рублей.

Ранее в марте Сотрудники Алтайского заповедника провели зимний учет численности животных в удаленных урочищах, пройдя на лыжах почти 400 километров за 27 дней. Маршрут пролегал от берегов Телецкого озера до восточной границы Алтайского заповедника, совпадающей с границей между республиками Алтай и Тыва.

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Дарья Рыбак
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