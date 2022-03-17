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Участие детей в ток-шоу захотели согласовывать с детскими омбудсменами

Лариса Мосолыгина предложила согласовывать участие детей в ток-шоу с детскими омбудсменами

Фото: Jargen Heinrich / Reuters

Участие несовершеннолеnнних в телевизионных ток-шоу, касающихся преступлений и иных травмирующих тем, должно согласовываться с детскими омбудсменами. С таким призывом выступила уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина. Об этом пишет ТАСС.

«Мы предлагаем ввести дополнительные условия согласования информации о несовершеннолетних в СМИ, а также их непосредственного участия в теле- и видеопрограммах. Если речь о преступлениях, <...> то не только с согласия законных представителей, но в том числе с согласия, с уведомлением уполномоченного по правам ребенка», — пояснила она.

По мнению Мосалыгиной, участие в подобного рода телевизионных программах может навредить психике ребенка. Она пояснила, что родители из маргинальных слоев таким образом зарабатывают деньги. «А что происходит дальше с ребенком — никто, пожалуй, кроме нас и не знает, потому что дети оказываются в ситуации абсолютнейшего непринятия сверстников», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что его периодически «берет оторопь» от того, что он видит в эфире на российском телевидении. Президент выразил надежду на то, что постепенно на ТВ перестанут «шокировать наших людей и корежить их сознание».

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Марина Совина
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