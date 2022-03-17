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Японии заявила об обеспокоенности активизацией военного флота России

Япония сделала РФ представление из-за прохода российских кораблей через Сангарский пролив
Хирокадзу Мацуно

Хирокадзу Мацуно. Фото: Kim Kyong-Hoon / Reuters

Власти Японии сделали России представление в связи с проходом ее кораблей через Сангарский пролив. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

По его словам, активизация военной деятельности России вблизи Японии, в том числе проход четырех десантных кораблей Военно-морского флота РФ между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, вызывает у Токио серьезное беспокойство. Мацуно отметил, что Япония будет пристально следить за подобными действиями. Он также добавил, что Москве было сделано представление с требованием прекратить действия, которые могут привести к повышению градуса напряженности в регионе.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что совместная экономическая деятельность страны с Россией невозможна из-за ситуации на Украине. «Что касается плана совместной деятельности, состоящего из восьми пунктов, с учетом нынешней ситуации, мы осознаем, что новые действия, безусловно, сейчас невозможны», — сказал премьер во время слушаний в парламенте.

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Марина Совина
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