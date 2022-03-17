Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Японии заявили о невозможности совместной экономической деятельности с Россией

Премьер Японии Кисида: совместная деятельность с Россией сейчас невозможна из-за Украины
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что совместная экономическая деятельность страны с Россией невозможна из-за ситуации на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается плана совместной деятельности, состоящего из восьми пунктов, с учетом нынешней ситуации, мы осознаем, что новые действия, безусловно, сейчас невозможны», — сказал премьер во время слушаний в парламенте. Это не первое подобное заявление правительства страны. Так, власти не раз сообщали, что сейчас невозможно поддерживать отношения Токио и Москвы в таком же формате, как раньше.

Ранее Япония лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле на фоне событий на Украине. 15 марта правительство Японии ввело новый пакет персональных санкций против 17 физических лиц из России. В санкционный список вошли 11 депутатов Госдумы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова обвинила La Stampa в цинизме после публикации фото из Донецка
В российском регионе четыре человека отравились угарным газом
Европу предупредили о последствиях отказа от российской нефти
Посольство России призвало СМИ «прекратить вранье» о событиях на Украине
Ученые рассказали об опасности для здоровья из-за глобального потепления
Болсонару попросил Путина помочь в создании атомной подводной лодки
Тренер перечислил влияющие на половую жизнь упражнения
Разрешившая детям материться женщина объяснила свое решение
В Японии заявили о невозможности совместной экономической деятельности с Россией
Премьер Польши предложил Байдену, Шольцу и Макрону отправиться на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.