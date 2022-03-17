В Японии заявили о невозможности совместной экономической деятельности с Россией

Премьер Японии Кисида: совместная деятельность с Россией сейчас невозможна из-за Украины

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что совместная экономическая деятельность страны с Россией невозможна из-за ситуации на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается плана совместной деятельности, состоящего из восьми пунктов, с учетом нынешней ситуации, мы осознаем, что новые действия, безусловно, сейчас невозможны», — сказал премьер во время слушаний в парламенте. Это не первое подобное заявление правительства страны. Так, власти не раз сообщали, что сейчас невозможно поддерживать отношения Токио и Москвы в таком же формате, как раньше.

Ранее Япония лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле на фоне событий на Украине. 15 марта правительство Японии ввело новый пакет персональных санкций против 17 физических лиц из России. В санкционный список вошли 11 депутатов Госдумы.