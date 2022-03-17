Бельгийская королевская семья разместит беженцев с Украины

Король Бельгии предоставит украинским беженцам жилье, принадлежащее королевскому фонду

Король Бельгии Филипп и его супруга, королева-консорт Матильда решили принять в помещениях, принадлежащих королевскому благотворительному фонду, украинских беженцев. Об этом телеканалу RTBF сообщил источник в королевском дворце.

По его словам, трем семьям предоставят две квартиры, которые находятся в собственности фонда Royal Donation. Как объяснил президент организации Ян Сметс, первоначальная цель данных жилых помещений — сделать их доступными для социальных агентств для размещения людей с низкими доходами.

Уточняется, что жилье будет доступно для проживания с начала апреля. До этого момента в квартирах сделают небольшой ремонт и обставят их мебелью.

Ранее британский актер Бенедикт Камбербэтч решил разместить украинских беженцев у себя дома. «Каждый должен делать то, что может. Рекордное число людей вызвались принять людей в своих домах. Я сам надеюсь в этом поучаствовать», — заявил он.

9 марта верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что с момента начала российской спецоперации Украину покинули 2,1-2,2 миллиона человек.