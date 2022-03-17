В США продадут дом продюсеров «Ганнибала»

В Лос-Анджелесе выставили на продажу дом американских продюсеров Дино и Марты Де Лаурентис

В США выставили на продажу дом ныне покойных американских продюсеров Дино Де Лаурентиса и его супруги Марты, которые руководили экранизацией романов Стивена Кинга о Ганнибале Лектере. Объект появился на рынке спустя три месяца после смерти женщины в декабре 2021 года, сообщает Dirt.

Бывшее владение пары в Лос-Анджелесе оценили 37,5 миллиона долларов. Супруги Де Лаурентис приобрели его около 35 лет назад за 2,8 миллиона долларов. После покупки они провели на территории масштабную перестройку. В разное время дом также принадлежал ресторатору Стивену Крейну, а после — писателю Гарольду Роббинсу.

Особняк занимает площадь почти в 539 квадратных метров. Внутри есть пять спален, девять ванных комнат, столовая с камином, кухня, рабочий кабинет и гардеробные. На участке оборудована обеденная зона и бассейн, откуда открывается вид на окружающую природу и город.

В августе 2021 года в Лос-Анджелесе на продажу выставили дом, некогда принадлежавший одному из создателей легендарного сериала «Секс в большом городе» — продюсеру Джону Мелфи. Особняк оценили в 4,75 миллиона долларов (на тот момент 349 миллионов рублей).