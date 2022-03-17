Светлана Лобода отреагировала на слухи о мальтийском гражданстве

Певица Светлана Лобода опровергла информацию о том, что стала гражданкой Мальты

Исполнительница Светлана Лобода в своем Instagram-аккаунте отреагировала на слухи о своем мальтийском гражданстве и отказе от гражданства Украины.

Она опровергла информацию о том, что она стала гражданкой другой страны, и выложила фотографию с украинским паспортом. Певица подчеркнула, что у нее «было, есть и будет» лишь одно гражданство.

«Каждый выбирает свой путь: одни сеют травлю и агрессию, другие стремятся быть полезными и нужными. Я выбираю второй», — написала Лобода.

За несколько дней до этой публикации издание ФАН со ссылкой на продюсера Кирилла Чибисова сообщило, что артистка якобы отказалась от украинского паспорта. «Лобода давно консолидировала все свои капиталы на Мальте. Зачем тут слезы лить и цирк устраивать? Мы все понимаем: популизм и так далее. У нее, как и у остальных артистов из Украины, было последних пять "жирных" лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты», — заявил Чибисов.

Он утверждает, что украинские звезды в настоящее время не находятся в Киеве. Продюсер считает, что они «сидят у бассейна и пьют коктейли» в других странах.