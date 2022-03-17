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В Минцифры заявили о беспрецедентных атаках на сайты органов власти

Минцифры организует фильтрацию зарубежного интернет-трафика из-за хакерских атак

Фото: Joan Gamell / Unsplash

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявили о беспрецедентных хакерских атаках на сайты органов власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Если раньше их мощность (хакерских атак — прим. «Ленты.ру») в пиковые моменты достигала 500 гигабайт, то сейчас — до 1 терабайта. То есть в два-три раза мощнее, чем самые серьезные инциденты такого типа, фиксировавшиеся ранее», — рассказали в министерстве.

В этой связи Минцифры планирует организовать работу по фильтрации зарубежного трафика с помощью технических средств противодействия угрозам.

3 марта в «Ростелекоме» сообщили, что в России резко выросло число хакерских атак на сайты органов власти. По словам вице-президента компании по информационной безопасности Игоря Ляпунова, если раньше атаки были единичными, то сейчас они стали массовыми.

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Евгения Наумова
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