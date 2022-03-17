В России оценили сроки отказа Евросоюза от российского газа

Экономист Мовчан заявил о способности ЕС уйти от российского газа за один-полтора сезона

Евросоюз способен отказаться от российского газа за один-полтора сезона, предположил финансист, эксперт программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Если говорить глобально, то российская экономика в целом составляет около одного процента от мировой, перебои с поставками чего бы то ни было из России ввиду этого не являются существенными. Единственная серьезная экономическая угроза для Европы — это остановка поставок российского трубопроводного газа», — сказал Мовчан.

Тем не менее замена российского газа, по мнению финансиста, возможна. Особенно с учетом того, что сейчас отопительный сезон на Западе уже заканчивается, что, соответственно, снижает зависимость от энергоносителя, отметил экономист.

«В течение этого сезона будут увеличены добыча газа в Великобритании и в Норвегии, а также поставки из Алжира. В итоге, к следующему отопительному сезону половина зависимости от России будет ликвидирована сама собой, Европа активно включилась в этот процесс. А через сезон-полтора зависимость будет ликвидирована полностью. Кроме того, у Европы достаточно бюджета для субсидирования цен на газ даже в случае, если цены на него вырастут вдвое. Получается так, что Россия — единственный и главный интересант экспорта своего газа в Европу», — считает Мовчан.

16 марта в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что возможные перебои с поставками нефти из России могут вызвать глобальный шок на рынке. С апреля добыча нефти в России, по прогнозам, упадет на три миллиона баррелей в сутки.