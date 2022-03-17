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Власти задумали поддержать кредиты компаний на триллион рублей

Минэкономразвития рассказало о поддержке кредитов бизнеса на триллион рублей

Фото: Фролов Михаил / globallookpress.com

Программы льготного кредитования Минэкономразвития и Банка России должны поддержать кредиты для компаний из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) на триллион рублей, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минэкономразвития. С соответствующими заявлениями выступил глава ведомства Максим Решетников.

Программы запускают на фоне роста ключевой ставки Центрального банка, которая сейчас составляет 20 процентов. «Учитывая, что общий кредитный портфель МСП — 8 триллионов рублей, 12 процентов всех выданных МСП кредитов будут поддержаны правительством в рамках плана первоочередных действий по развитию экономики в условиях санкционного давления», — сказал Максим Решетников.

Чтобы снизить стоимость кредитов, ведомство собирается скорректировать программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса: из-за роста ставки предельные ставки должны были вырасти с 12,25 процента до 22,75 процента. Теперь ставку по новым кредитам задумали закрепить на уровне в 15 процентов для микро- и малых предприятий и на уровне в 13,5 процента для средних. Для поддержки банков вырастут объемы их субсидирования — с 3 до 9,5 процента.

Решение поднять ключевую ставку до 20 процентов годовых Совет директоров Банка России принял 28 февраля. Оно объяснялось «кардинальным изменением внешних условий» и необходимостью поддержать ставки по депозитам. Меры приняты на фоне начала операции на Украине, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля, и последовавших за этим санкций.

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Платон Щукин
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