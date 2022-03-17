Прокурор МУС направил России запрос на встречу по ситуации на Украине

Прокурор МУС Хан направил России запрос на встречу по Украине с компетентными органами

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан направил России официальный запрос на проведение встречи с компетентными органами для обсуждения событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз МУС.

Хан рассказал, что его работа всегда осуществляется в соответствии с основополагающими принципами Римского статута. Он отметил, что работает независимо, беспристрастно и добросовестно. Прокурор подчеркнул, что хотел бы работать со всеми участниками, поэтому крайне важно, чтобы Москва также активно участвовала в расследовании.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину прибыл прокурор Международного уголовного суда. «Говорил сегодня с генеральным прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже на Украине, уже начал работать», — сказал Зеленский. Президент также сообщил, что на Украине начала работу следственная группа прокуратуры МУС. Следователи, утверждает он, уже приступили к сбору данных о предполагаемых военных преступлениях.

В Кремле подчеркивают, что Россия не является участницей МУС, а поэтому у страны нет обязанности выполнять его решения.

