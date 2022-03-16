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На Украину прибыл прокурор Международного уголовного суда

Зеленский заявил, что на Украине начал работу прокурор Международного уголовного суда

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину прибыл прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан. Об этом он рассказал в своем видеообращении, его публикует ТАСС.

«Говорил сегодня с генеральным прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже на Украине, уже начал работать», — сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что на Украине начала работу следственная группа прокуратуры МУС. Следователи, утверждает он, уже приступили к сбору данных о предполагаемых военных преступлениях.

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Карим Хан ранее подтверждал, что следственная группа прибыла на Украину. Он подчеркнул, что стремится к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами для сбора информации и привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям, подпадающим под юрисдикцию МУС.

Ранее прокуратура Международного уголовного суда заявила, что выявила основания для проведения полноценного расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в связи с событиями на Украине.

В Кремле подчеркнули, что Россия не является участницей МУС, а поэтому у страны нет обязанности выполнять его решения.

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Алиса Реброва
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