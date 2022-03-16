Зеленский заявил, что на Украине начал работу прокурор Международного уголовного суда

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину прибыл прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан. Об этом он рассказал в своем видеообращении, его публикует ТАСС.

«Говорил сегодня с генеральным прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже на Украине, уже начал работать», — сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что на Украине начала работу следственная группа прокуратуры МУС. Следователи, утверждает он, уже приступили к сбору данных о предполагаемых военных преступлениях.

Карим Хан ранее подтверждал, что следственная группа прибыла на Украину. Он подчеркнул, что стремится к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами для сбора информации и привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям, подпадающим под юрисдикцию МУС.

Ранее прокуратура Международного уголовного суда заявила, что выявила основания для проведения полноценного расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в связи с событиями на Украине.

В Кремле подчеркнули, что Россия не является участницей МУС, а поэтому у страны нет обязанности выполнять его решения.