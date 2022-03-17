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Доктор Мясников дал россиянам совет для душевного здоровья

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам увлечься живописью для душевного здоровья

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал используемые им способы отвлечься и укрепить нервы. В своем Telegram-канале он также дал россиянам совет для поддержания душевного здоровья.

Как отметил доктор, у многих людей сейчас «нервы на пределе». «Лично я укрепляю нервную систему длительными прогулками и купанием в проруби», — перечислил доктор свои увлечения. Он также рассказал, что для хорошего психологического самочувствия ежедневно проводит изнурительные тренировки.

Помимо того, Мясников заявил, что отвлекается с помощью изобразительного искусства. По словам врача, он часами рассматривает альбомы живописи. Кроме того, он планирует посетить музеи изобразительного искусства. «Серьезно, для меня живопись сейчас — мощнейшее психотерапевтическое средство. Попробуйте!» — порекомендовал специалист.

Ранее доктор Мясников поддержал россиян перед блокировкой соцсети Instagram и попросил сограждан не паниковать. Он также выразил уверенность в том, что рубль стабилизируется, и в том, что и еда, и лекарства будут доступны для граждан.

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Маргарита Щигарева
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