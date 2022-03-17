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Жители Иркутска смогут посмотреть на шипящих тараканов и каменного скорпиона

Жители Иркутска смогут посмотреть на шипящих тараканов и каменного скорпиона

Фото: пресс-служба Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва

В Иркутске 18 марта начнет работу выставка «Страна Инсектопия», посвященная насекомым. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутского художественного музея, передает газета «Культура».

На выставке будет представлено 36 видов живых экзотических беспозвоночных: тараканов, палочников, мокриц, пауков-птицеедов и скорпионов из коллекции иркутского энтомолога Александра Суслова.

Организаторы назвали «самыми интересными экспонатами» мадагаскарского шипящего таракана, таракана архимандрита, гигантского блаберуса, паука-птицееда Птеринохилус по прозвищу Бешеный апельсин, а также каменного скорпиона Хадогенес, способного прожить без еды до пяти лет.

Посетители также увидят разные виды бабочек, жуков, стрекоз и других насекомых. Отдельное внимание уделено жукам и бабочкам, обитающим в Предбайкалье. Экспозицию дополняет энтомологическое оборудование.

Выставка будет открыта до 29 мая.

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Сергей Истомин
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