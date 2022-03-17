Медведев пришел в Telegram и рассказал про «оборзевших недругов»

Медведев посвятил первый пост в Telegram критике действий Запада против России

России хватит сил, чтобы противостоять действиям «оборзевших недругов» на Западе. Об этом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем первом посте в Telegram-канале.

Он критикует Запад за действия против России, обвиняя его в желании расчленить страну и гонениях на российских граждан. замглавы Совбеза называет линию поведения Запада против России «отвратительной, преступной и аморальной». Он считает, что долгое время политики там лицемерно скрывали свои намерения, однако теперь открыто заявили о своих целях.

Медведев заявил, что Россия долгое время стремилась наладить добрые отношения с западными державами, однако у русофобии есть глубокие исторические корни, тянущиеся еще с 19-го века.

«У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан», — резюмировал Медведев.

Медведев завел свой Telegram-канал в среду, 16 марта. Канал сразу же получил официальную «синюю» галку подтвержденного аккаунта. Ранее помощник Медведева Олег Осипов сообщил, что замглавы Совбеза отказался от использования Instagram, Facebook и WhatsApp, поскольку владеющая ими компания Meta придерживается антироссийских позиций.