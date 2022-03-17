Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

На Ставрополье банду неоязычников будут судить за убийства и разбои

Четыре неоязычника в Ставропольском крае пойдут под суд за убийства и грабежи

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела банды, участники которой обвиняются в убийствах, грабежах и вооруженном разбое. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Четырех мужчин будут судить, пятый фигурант дела, которого следствие считает главарем, скрылся и был объявлен в розыск. Он ранее работал в правоохранительных органах и был приверженцем славянского неоязычества, как и его сообщники, пояснил «Интерфаксу» источник.

По данным СКР, в 2017 году 42-летний мужчина создал банду из пятерых своих знакомых, которая совершала налеты в регионе Кавказских Минеральных Вод. На ее счету кражи и грабеж, хищения оружия и боеприпасов. В 2019 году вооруженная группа в тряпичных масках с автоматами пробралась на склад магазина в городе Ессентуки и расстреляла находившихся там мужчин. Один из них скончался на месте, двое получили тяжелые ранения. Бандиты забрали у них сумку с 14 миллионами рублей и скрылись.

В 2020 году участники группировки убили своего подельника в станице Лысогорской.

В результате оперативно-разыскной работы сотрудники СКР, МВД и ФСБ установили личности преступников, четырех из них задержали. По месту их жительства в ходе обысков изъяты орудия преступления. Они дали признательные показания. Двое заключили досудебное соглашение со следствием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В США назвали последствия введения бесполетной зоны над Украиной
В Москве поймали скрывавшегося 18 лет убийцу
Минобороны сообщило об уничтожении артиллерии ВСУ высокоточным оружием
НАСА попросило назвавшего Рогозина «Димоном» астронавта выбирать слова
Врач перечислил недостающие каждому россиянину витамины
ФСБ выявила страховую аферу на 45 миллионов рублей с участием сотрудника МЧС
Россиянам раскрыли оптимальную стоимость билетов и туров в Армению
В ООН решили восстановить связи с подконтрольным талибам Афганистаном
В Белоруссии возбудили дело против советника главы офиса президента Украины
Мужские половые клетки напечатали на 3D-принтере
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.