На Ставрополье банду неоязычников будут судить за убийства и разбои

Четыре неоязычника в Ставропольском крае пойдут под суд за убийства и грабежи

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела банды, участники которой обвиняются в убийствах, грабежах и вооруженном разбое. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Четырех мужчин будут судить, пятый фигурант дела, которого следствие считает главарем, скрылся и был объявлен в розыск. Он ранее работал в правоохранительных органах и был приверженцем славянского неоязычества, как и его сообщники, пояснил «Интерфаксу» источник.

По данным СКР, в 2017 году 42-летний мужчина создал банду из пятерых своих знакомых, которая совершала налеты в регионе Кавказских Минеральных Вод. На ее счету кражи и грабеж, хищения оружия и боеприпасов. В 2019 году вооруженная группа в тряпичных масках с автоматами пробралась на склад магазина в городе Ессентуки и расстреляла находившихся там мужчин. Один из них скончался на месте, двое получили тяжелые ранения. Бандиты забрали у них сумку с 14 миллионами рублей и скрылись.

В 2020 году участники группировки убили своего подельника в станице Лысогорской.

В результате оперативно-разыскной работы сотрудники СКР, МВД и ФСБ установили личности преступников, четырех из них задержали. По месту их жительства в ходе обысков изъяты орудия преступления. Они дали признательные показания. Двое заключили досудебное соглашение со следствием.