Родственники пристыдили невесту за требования к внешнему виду гостей на свадьбе

Родственники отругали невесту из-за просьбы прийти на свадьбу в одежде нейтральных цветов

Канадка Саманта Твист пожаловалась на гостей свадьбы, которые отругали ее из-за предложенного дресс-кода. На видео девушки в TikTok девушки обратило внимание издание News.com.au.

На размещенных кадрах невеста рассказала, что попросила друзей и родственников прийти на церемонию в одежде пастельных цветов и поделилась с ними несколькими примерами подходящих нейтральных оттенков. «Мне бы хотелось, чтобы вы надели что-то вроде этого», — сказала Саманта, приложив ссылки на наряды подобных расцветок.

Однако приглашенные на торжество близкие негативно восприняли идею девушки и пристыдили ее за требования к внешнему виду гостей. «Я получила множество критики в свой адрес из-за своей просьбы. Одна из моих теть сказала, что, если я так сильно забочусь о том, в чем ей приходить, она не появится вовсе. Кроме того, свекровь звонила моему жениху и спрашивала: "Что, черт возьми, происходит с Самантой? Неужели она не понимает, что у людей нет денег, чтобы купить новый наряд?"», — пожаловалась канадка на неодобрительную реакцию близких.

Героиня материала отметила, что из-за просьбы соблюсти дресс-код ее сочли «исчадием ада». Виновница торжества, в свою очередь, считала, что вещи серого, бежевого или темно-синего цвета имеются в гардеробе у большинства людей, поэтому подобрать соответствующий наряд не составило бы труда.

Пользователи сети, прочитавшие жалобу невесты, неоднозначно отнеслись к ее посту, о чем принялись писать в комментариях. Часть юзеров заступились за девушку: «Честно говоря, я терпеть не могу людей, которые появляются на свадьбе в чем попало. Это важный день, можно и постараться», «Я была бы рада подобным рекомендациям, не люблю чувствовать себя одетой не к месту».

Однако некоторые комментаторы сочли ее просьбу неуместной. «Если вы хотите видеть меня в определенной одежде, вам придется за нее заплатить», «Я бы согласился с дресс-кодом, если бы меня попросили. Однако думаю, что одержимость людей тем, чтобы выглядеть "эстетично", доходит до абсурда», — отмечали они.

В феврале девушка по имени Дел приобрела свадебный наряд на помолвку родственницы и вызвала споры среди пользователей сети. «Я случайно купила свадебное платье на помолвку своей кузины. Оно оказалось гораздо большего размера, чем я ожидала. Я точно не смогу надеть его на праздник», — посетовала Дел.