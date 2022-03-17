Россиянам назвали условия для особой формы договора аренды жилья

Эксперты призвали заключать договор аренды с нотариусом при потребности в особых условиях

Нотариальная форма договора аренды жилья может потребоваться россиянам, желающим сдать квартиру на особых условиях. Причины для подписания особого типа документов назвал нотариус города Москвы Иван Кузнецов, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, к нотариусам зачастую обращаются ради проверок — чтобы удостовериться, что арендодателем выступает именно собственник недвижимости или его законный представитель, имеет ли он право распоряжаться жильем, является ли дееспособным и прочее. Однако прибегнуть к помощи нотариуса эксперт призвал и тех, кто хотел бы включить в договор специальные условия, но не знает, как это организовать.

В документе можно указать возможность его расторжения по инициативе одной из сторон. Кузнецов привел в пример случаи, связанные с потенциальным переездом в квартиру членов семьи арендодателя. «Смоделируем ситуацию: супруги купили квартиру в другом городе и сдали в аренду, чтобы не простаивала. Но на случай, если их ребенок переедет в этот город для учебы и ему потребуется жилье, в договоре предусматривается соответствующий "отменительный" пункт», — пояснил специалист.

Кроме того, нотариус может выступить в роди эскроу-агента — на его счете может храниться обеспечительный платеж арендатора. При расторжении договора сумма вернется ему на установленных заранее условиях. Иногда о нотариальном удостоверении просят работодатели, которые компенсируют съемное жилье иногородним сотрудникам. Помимо этого, нотариус может бесплатно подать документы на регистрацию в Росреестр.

Как уточнил Кузнецов, стоимость нотариального удостоверения договора зависит от цены съемной квартиры и срока аренды. Если документ предусматривает сумму до миллиона рублей, то услуги нотариуса обойдутся в две тысячи рублей плюс 0,3 процента от суммы сделки. При арендной ставке в 35 тысяч рублей в месяц годовой платеж составит 420 тысяч рублей, а нотариальный тариф — 3260 рублей. При сделке от миллиона до десяти миллионов рублей расходы составят пять тысяч рублей плюс тариф 0,2 процента.

Ранее в марте специалисты зафиксировали, что число объявлений об аренде в Москве за месяц выросло на 41 процент. Причины увеличения предложения эксперты увидели в сезонных колебаниях, волатильности курса рубля и переезде россиян в другие города.