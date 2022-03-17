Страховщик рассказал россиянам об изменениях цен на ОСАГО и КАСКО

Страховщик Уфимцев рассказал, что увеличения стоимости полисов ОСАГО и КАСКО не произойдет

Исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал россиянам об изменениях цен на ОСАГО и КАСКО. Его слова передает агентство «Прайм».

Как напомнил Уфимцев, для пересмотра тарифов полиса ОСАГО требуются серьезные основания. В частности, это резкий рост убыточности из-за того, что страховые премии не соответствуют реальным выплатам при ДТП и стоимости восстановительного ремонта. «Повышение уровня страховых выплат напрямую влияет на стоимость полисов ОСАГО. Сейчас этого не происходит», — пояснил он. Страховщик выразил мнение, что на данный момент увеличения стоимости полисов не произойдет. Средняя страховая премия в России составляет 5,6 тысяч рублей, добавил Уфимцев.

При этом в случае с КАСКО ситуация обстоит несколько иначе, так как его стоимость зависит от множества индивидуальных факторов. «В любом случае, сиюминутные изменения на рынке запчастей и автомобильной промышленности не могут оказывать существенного влияния на размер страховой премии, как в ОСАГО, так и в КАСКО», — заключил эксперт.

В феврале глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс рассказал, что цены на полис ОСАГО держались на стабильном плато четыре года, и существенное подорожание может вызвать соответствующую реакцию.