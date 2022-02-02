Страховщики рассказали об изменениях в стоимости ОСАГО

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс рассказал об изменениях в стоимости ОСАГО. По его словам, при объединении в один законопроект поправок о выплатах без учета износа и о росте лимита выплат по рискам причинения вреда жизни и здоровью с полумиллиона до двух миллионов рублей повысит цену полиса на 80 процентов, передает РИА Новости.

Юргенс отметил, что за подобное решение вопроса выступают Минфин, Центробанк, профильный комитет Госдумы. «Однако все выше упомянутые субъекты понимают, что что если мы сейчас принесем такой законопроект, он будет там, условно говоря, в осенней сессии принят — это будет означать, что процентов на 80 подорожает ОСАГО», — указал он.

Глава РСА добавил, что цены держались на стабильном плато четыре года, и существенное подорожание может вызвать соответствующую реакцию. Он уточнил, что в настоящее время идут обсуждения, как разделить этапы решения этих вопросов, в том числе консультации с руководством Центробанка говорят о том, что необходимо начать изменения с вопросов о лимитах.

Ранее стало известно из прогноза Центрального банка, что в случае принятия законопроекта Минфина стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 48% — до 2567 рублей. Ведомство предложило в четыре раза увеличить лимит выплат при причинении вреда жизни и здоровью по ОСАГО — с 500 тысяч до двух миллионов рублей, а также отменить учет износа деталей транспортного средства.

