Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Страховщики рассказали об изменениях в стоимости ОСАГО

Глава РСА Юргенс: объединение поправок по износу и росту лимита выплат изменит цену ОСАГО

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс рассказал об изменениях в стоимости ОСАГО. По его словам, при объединении в один законопроект поправок о выплатах без учета износа и о росте лимита выплат по рискам причинения вреда жизни и здоровью с полумиллиона до двух миллионов рублей повысит цену полиса на 80 процентов, передает РИА Новости.

Юргенс отметил, что за подобное решение вопроса выступают Минфин, Центробанк, профильный комитет Госдумы. «Однако все выше упомянутые субъекты понимают, что что если мы сейчас принесем такой законопроект, он будет там, условно говоря, в осенней сессии принят — это будет означать, что процентов на 80 подорожает ОСАГО», — указал он.

Материалы по теме:
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля. Главное о маткапитале, пенсиях и новом налоге
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля.Главное о маткапитале, пенсиях и новом налоге
Вчера
Без бумажки ты... Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам
Без бумажки ты...Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам
20 октября

Глава РСА добавил, что цены держались на стабильном плато четыре года, и существенное подорожание может вызвать соответствующую реакцию. Он уточнил, что в настоящее время идут обсуждения, как разделить этапы решения этих вопросов, в том числе консультации с руководством Центробанка говорят о том, что необходимо начать изменения с вопросов о лимитах.

Ранее стало известно из прогноза Центрального банка, что в случае принятия законопроекта Минфина стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 48% — до 2567 рублей. Ведомство предложило в четыре раза увеличить лимит выплат при причинении вреда жизни и здоровью по ОСАГО — с 500 тысяч до двух миллионов рублей, а также отменить учет износа деталей транспортного средства.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия призвала выполнять Минские соглашения в полном объеме
Названы способы избавить российские города от стай бродячих собак
Россиянам раскрыли способ тратить деньги с умом
На Украине рассказали о желании России иметь у себя на границе «понятную страну»
Страховщики рассказали об изменениях в стоимости ОСАГО
Модель отказались пускать в парк развлечений из-за пышных форм
В России увеличат штраф для зацеперов в 40 раз
На Украине рассказали о «самом страшном сне» поляка
Вандалы отбили голову памятнику советскому солдату в Подмосковье
Зафиксировано снижение цен на поддельные ковид-сертификаты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.