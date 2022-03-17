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Лавров раскрыл предпочтительные пути эвакуации для жителей Мариуполя

Глава МИД Лавров заявил, что десятки тысяч жителей Мариуполя бегут в Россию

Фото: пресс-служба МИД РФ

Десятки тысяч жителей Мариуполя бегут в Россию, заявил глава МИД Сергей Лавров. Министр иностранных дел оценил общее числе беженцев из города, занятого украинскими войсками, в 33 тысячи. Об этом сообщает ТАСС.

«После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать по эвакуации людей, в том числе из Мариуполя, наконец-то удалось вывести 33 тысячи человек из этого города», — раскрыл ситуацию с беженцами министр. Лавров добавил, что путь в Россию стал предпочтительным для подавляющего большинства мирных граждан.

Гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских из зоны проведения российской специальной операции регулярно открывают по договоренностям между властями России и Украины. Ранее Минобороны России заявляло, что Киев согласовывает коридоры только на запад страны.

16 марта в Минобороны подсчитали, что заложниками у вооруженных националистов остаются почти 7000 человек. Это не только граждане Украины, но и иностранцы.

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Дмитрий Настасьев
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