Украина разрешила выпускать мирных жителей из зоны спецоперации только на запад

Украина отказалась предоставлять гуманитарные коридоры в Россию

Украина отказала российскому Министерству обороны в предоставлении всех гуманитарных коридоров, ведущих в Россию, Киев разрешил выпускать мирных жителей из зоны спецоперации только на запад, рассказал начальник Центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом сообщает ТАСС.

«Из десяти предлагаемых нами маршрутов украинские власти согласовали только три, но при этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом вновь не подтвержден», — отрапортовал генерал-полковник. Мизинцев уверен, что украинские власти таким поступком в очередной раз доказали безразличие к собственному народу.

Представитель Минобороны добавил, что Россия согласовывает все предложенные Киевом гуманитарные коридоры для беженцев, а Вооруженные силы неукоснительно соблюдают режим тишины.

На 14 марта, по данным ООН, Украину покинуло более пяти миллионов человек. Большая часть тех, кто уезжает через западные границы, остаются в Польше, Венгрии и Молдавии. Однако тысячи украинцев добрались уже до Франции, что подтвердил президент Эммануэль Макрон.

Граждан Украины готовы принять и в Азии. 15 марта министр юстиции Японии Есихиса Фурукава пообещал беженцам годовую визу и разрешение на работу.