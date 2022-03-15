Украина разрешила выпускать мирных жителей из зоны спецоперации только на запад
Украина отказала российскому Министерству обороны в предоставлении всех гуманитарных коридоров, ведущих в Россию, Киев разрешил выпускать мирных жителей из зоны спецоперации только на запад, рассказал начальник Центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом сообщает ТАСС.
«Из десяти предлагаемых нами маршрутов украинские власти согласовали только три, но при этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом вновь не подтвержден», — отрапортовал генерал-полковник. Мизинцев уверен, что украинские власти таким поступком в очередной раз доказали безразличие к собственному народу.
Представитель Минобороны добавил, что Россия согласовывает все предложенные Киевом гуманитарные коридоры для беженцев, а Вооруженные силы неукоснительно соблюдают режим тишины.
На 14 марта, по данным ООН, Украину покинуло более пяти миллионов человек. Большая часть тех, кто уезжает через западные границы, остаются в Польше, Венгрии и Молдавии. Однако тысячи украинцев добрались уже до Франции, что подтвердил президент Эммануэль Макрон.
Граждан Украины готовы принять и в Азии. 15 марта министр юстиции Японии Есихиса Фурукава пообещал беженцам годовую визу и разрешение на работу.