В США решили спасаться от штормов с помощью устриц

В Нью-Йорке решили использовать раковины устриц для защиты от штормов

В США решили спасать Нью-Йорк от штормов с помощью устриц. Десятки ресторанов передают пустые раковины команде реставрационного проекта Living Breakwaters. Данная инициатива направлена на укрепление берегов города останками моллюсков, сообщает The Guardian.

Команда Living Breakeaters использует раковины устриц в качестве материала для постройки живого берегового рифа, который может помочь защитить Нью-Йорк от участившихся из-за глобального потепления катаклизмов. Длина стены составит почти восемь километров, ее часть будет погружена под воду. Эксперты надеются, что конструкция не только поможет сдерживать наводнения, но также обеспечит комфортную среду для водных обитателей. Бюджет инициативы — 103 миллиона долларов.

Работающий над Living Breakeaters ландшафтный архитектор Кэйт Орфф отметила, что природа находится в большой опасности и нуждается в помощи. «Мы должны сделать восстановление экосистем первостепенной задачей. Иначе человечество лишится привычной окружающей среды», — заявила она. Каркас разработанной Орфф постройки будет состоять из камня, который покроют переработанными раковинами. Вместе камни и останки моллюсков станут прочной преградой для воды. Кроме того, раковины являются отличным фильтром — одна устрица может отфильтровать около 190 литров воды в день, впитав в себя загрязнения.

В декабре 2021 года Нью-Йорк начал готовиться к затоплению. Власти вложили 20 миллиардов долларов в защиту города от природных бедствий. Они разработали план, один из этапов которого — возведение четырехкилометровой стены из приподнятых парковых зон, защитных ограждений и подвижных шлюзов на юго-востоке района Манхэттен. Именно эта часть Нью-Йорка в первую очередь уйдет под воду при сильно подъеме уровня моря.