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Захарова опровергла сообщение немецкой газеты о полете Лаврова в Пекин

Захарова назвала фейком сообщение газеты Bild о полете Лаврова на переговоры в КНР

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Сообщение немецкой газеты Bild о якобы прерванном полете министра иностранных дел России Сергея Лаврова на переговоры в Пекин является фейком. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это откровенный фейк, который предоставляет западная пропаганда в отношении в том числе двусторонних отношений. Мы это видели неоднократно, нас пытаются столкнуть, но мы сделать этого не позволим», — высказалась дипломат во время своего брифинга.

Также Захарова высказалась по поводу публикации Bild в своем Telegram-канале. «Немецкая газета Bild выбилась в лидеры по фейкам, написав, что "Лавров этой ночью летел на самолете в Пекин, но президент приказал министру вернуться"», — написала официальный представитель МИД РФ.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что делегация США в ходе переговоров в Риме предупредила Китай о последствиях в случае поддержки России. По его словам, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан «напрямую и недвусмысленно» заявили об озабоченности Вашингтона относительно поддержки России со стороны Китая «перед вторжением».

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Николай Чигасов
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