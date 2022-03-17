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Netflix покажет американцам сериал с Зеленским в роли президента

Сериал «Слуга народа» с Зеленским снова стал доступен для просмотра на Netflix в США

Кадр: сериал «Слуга народа»

Стриминговый сервис Netflix покажет американцам сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сказано в Twitter компании.

Права на показ комедийного сериала сервис приобрел в 2016 году. Сейчас его снова вернули в библиотеку. «Вы просили, и он вернулся! "Слуга народа" снова доступен на Netflix в США», — написано в сообщении.

Сериал рассказывает о школьном учителе Василии Голобородько, которого неожиданно выбирают президентом Украины после того, как его антикоррупционный ролик становится вирусным в сети. Зеленский исполнил в картине главную роль.

7 марта стало известно, что компания Netflix приняла решение приостановить работу на территории России. До этого сервис отказался от работы над российскими оригинальными проектами.

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Марина Совина
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