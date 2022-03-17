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Пушилин попросил Россию усилить ПВО над Донецком

Глава ДНР Пушилин попросил Россию усилить противовоздушную оборону республики

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

После инцидента с гибелью мирных жителей в центре Донецка от обломков ракеты «Точки-У» ДНР обратилась к России с просьбой усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) в регионе. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

По словам политика, украинские ракеты все еще представляют серьезную опасность для гражданского населения, а потому Донецк настаивает на усилении ПВО. Он подчеркнул, что работа по этому направлению уже ведется.

«Мы обратились к Российской Федерации, чтобы наши ПВО были усилены и у нас была возможность сбивать данные ракеты на подступах или на достаточной высоте», — объяснил Пушилин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу США с просьбой предоставить Украине помощь для противостояния российской армии. В частности, он попросил закрыть небо над страной или предоставить ей советские системы ПВО С-300, с которыми умеют обращаться украинские военные.

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Алевтина Запольская
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