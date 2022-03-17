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Qualcomm перестал продавать процессоры российским компаниям

Американский производитель Qualcomm перестал продавать процессоры российским компаниям

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Американский производитель процессоров Qualcomm прекратил продажи товаров российским компаниям. Об этом сообщил старший вице-президент по связям с государственными органами компании Нейт Тиббитс (Nate Tibbits) в Twitter.

Он отметил, что компания выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине. «Мы соблюдаем санкции и законы США и не продаем продукцию российским компаниям», — подчеркнул Тиббитс.

Ранее американский фармацевтический гигант Eli Lilly and Company, специализирующийся на производстве инсулина, приостановил инвестиции и экспорт ряда неосновных лекарств в Россию.

Президент России 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Ксения Назарова
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