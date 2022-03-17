При обстреле Мариуполя со стороны украинских войск были ранены мирные жители

Представительство ДНР в СЦКК заявило о ранении украинскими военными двух жителей Мариуполя

В Мариуполе при обстреле со стороны украинских войск были ранены двое мирных жителей. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости.

В представительстве республики в СЦКК отметили, что в результате действий украинских военных, в частности, был ранен подросток 2005 года рождения.

Там также заявили, что еще трое мирных жителей пострадали от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к российскому руководству с просьбой усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) над Донецком. По словам политика, украинские ракеты все еще представляют серьезную опасность для гражданского населения города.