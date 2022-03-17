Принявшая ислам Решетова разочаровала фанатов новым откровенным фото

Анастасия Решетова опубликовала снимок в прозрачной рубашке и разочаровала поклонников

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова вновь опубликовала снимок в откровенном образе и разочаровала поклонников. Пост появился на ее странице в Instagram.

Знаменитость предстала перед фотографом Дмитрием Дубровым в прозрачной рубашке с перьями бренда YSL, а также рваных джинсах голубого цвета марки Balenciaga. В качестве обуви она выбрала черные лодочки Amina Muaddi. На другом фото она позирует в облегающем бархатном платье AlinaGerman длины макси с покрытой головой. При этом на лицо Решетовой нанесен темный макияж, а на губы — черная помада.

Подписчики не оценили новые кадры модели, посчитав их чересчур вульгарными для женщины, в недавнем времени принявшей ислам. Кроме того, некоторые поклонники заметили сходство в нарядах Решетовой и певицы Рианны. «Где хиджаб, сестра Мадина», «Дешевый закос под Рианну», «Голова маленькая, бедра огромные!», «Почему русские блогеры всегда косят под западных звезд?», «Боже, что это?», «Мне сперва показалось, что это Ким Кардашьян», — высказывались фанаты.

Анастасию Решетову не первый раз критикуют в соцсетях. В апреле прошлого года модель обругали в Instagram за фото в парандже. Ее запечатлели на фоне мечети в длинном закрытом платье изумрудного цвета и черном головном уборе. В описании к посту манекенщица поздравила подписчиков с наступлением священного месяца Рамадан.