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Самый известный универмаг Лондона начал торговать русской водкой из-под прилавка

Универмаг Harrods в Лондоне продолжил продавать русскую водку Beluga вопреки запретам

Фото: Shutterstock

Универмаг Harrods, который считается одним из самых известных в Лондоне, начал тайно продавать русскую водку элитным клиентам из-под прилавка вопреки запретам. Об этом со ссылкой на сотрудников магазина пишет Daily Mail.

По информации издания, персонал убрал товары бренда Beluga с общих полок и якобы хранит их в погребах под зданием Harrods, однако продолжил продавать по запросу. Так, полуторалитровую бутылку можно приобрести за 90 фунтов стерлингов (12,5 тысячи рублей), а 700 миллилитров напитка стоят 37 фунтов стерлингов (более 5 тысяч рублей).

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Аналогичная ситуация наблюдается в сети элитных универмагов Selfridges. Утверждается, что во флагманском магазине в центре британской столицы также без ограничений продается русская водка в емкостях разных объемов и серий: бутылки Beluga Gold Line оцениваются в 150 фунтов стерлингов (почти 21 тысяча рублей), Beluga Noble — в 46,99 (6,5 тысячи рублей), а Beluga Celebration — 52,99 фунта стерлингов (7,3 тысячи рублей).

При этом, по некоторым данным, персонал универмага некоторое время не убирал товар с прилавков — бутылки были выставлены рядом с брендами спиртных напитков из Польши.

Отмечается, что в настоящее время большинство крупных торговых сетей, ресторанов быстрого питания и розничных магазинов в Великобритании отказались от реализации алкоголя, сигарет, меха и продуктов питания из России. Кроме того, бары и пабы по всей стране убрали напитки российских брендов из меню. Такое решение было принято на фоне ситуации на Украине.

12 марта стало известно, что Великобритания успела закупить российские товары до введения санкций, потратив сумму около 2,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 450 миллиардов рублей). В частности, были приобретены уголь, нефть, газ, корма для животных, химикаты, сталь и другие металлы.

После начала военной операции России на Украине Лондон ввел многочисленные санкции в отношении российских чиновников и предпринимателей.

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Варвара Кошечкина
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