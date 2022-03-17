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Россиянина арестовали за убийство из-за пощечины

На Сахалине 48-летний россиянин зарезал гостя после полученной пощечины

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

На Сахалине суд арестовал 48-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве знакомого. Об этом в четверг, 17 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в городе Углегорск 42-летний мужчина пришел в гости к обвиняемому и его сожительнице. В ходе совместного употребления алкоголя хозяин стал оскорблять женщину и вести себя агрессивно. Гость попытался его успокоить, сделал замечание, а после дал пощечину. После этого хозяин взялся за нож и зарезал гостя, нанеся ему колото-резаное ранение с повреждением внутренних органов.

Жертву преступления доставили в ближайшую больницу, но медикам не удалось спасти ему жизнь. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что в Республике Калмыкия предстанет перед судом россиянин, устроивший поножовщину с сожительницей и зарезавший знакомого.

Владимир Седов
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