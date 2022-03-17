Сбер рассказал о потребительских предпочтениях россиян в марте

Сбер проанализировал потребительский рынок за первую половину марта

Сбер проанализировал потребительский рынок за первую половину марта. Как показывают данные банка, в период с 1 по 8 марта предсказуемо выросли траты россиян в магазинах цветов и подарков: в них совершено 9,2 миллиона покупок, в том числе 3,5 миллиона — 8 марта. Самые дорогие букеты приобретались накануне праздника: 7 марта средняя сумма покупки достигла 1695 рублей (в январе-феврале — 1170 рублей). Общая выручка магазинов цветов и подарков с 1 по 8 марта оценивается в 14,3 миллиарда рублей.

Для продавцов ювелирных изделий канун Международного женского дня — тоже один из важнейших дней в году, который по числу покупок уступает только 30 декабря. В этом году 7 марта россияне совершили 260 тысяч покупок ювелирных изделий, а всего за период 1–8 марта — 1,4 миллиона. Средний чек одной покупки в этом году составил 7828 рублей (в 2021 году — 6131 рубль). Общий оборот торгующих ювелирными изделиями магазинов с 1 по 8 марта достиг 10,7 миллиарда рублей.

В винных магазинах незначительное увеличение активности покупателей было отмечено в преддверии 23 Февраля: с 21 по 27 февраля среднее число покупок в них составило 7,1 миллиона в день (+11 процентов к аналогичному периоду прошлого года). Однако спрос быстро вернулся к обычному уровню — 6,4 миллиона ежедневных покупок с 28 февраля по 13 марта.

«Работа с большими данными позволяет нам оперативно отслеживать потребительскую активность россиян и состояние различных отраслей экономики. В этом году в преддверии 8 Марта мы отметили новую тенденцию — увеличение чека на букеты и ювелирные изделия», — прокомментировал данные вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Станислав Карташов.