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Дочь Валерии рассказала об издевательствах со стороны отца

Дочь Валерии заявила, что отец выставлял ее голой на улицу и сажал в клетку с собакой

Фото: страница SHENA? во «ВКонтакте»

Дочь певицы Валерии Шена рассказала об издевательствах отца, продюсера Александра Шульгина. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале Super.

Исполнительница заявила, что отец выставлял ее голой на улицу и сажал в клетку с собакой. Она вспомнила, что однажды заболела ангиной и лежала дома, когда отец привел любовниц.

«Все было на моих глазах. Это отвратительно. Если уж вы изменяете своим женам, то делайте это хотя бы не при детях», — сказала Шена.

По словам девушки, в тот день она не почистила зубы, и отец выгнал ее в ночной рубашке «в холод на улицу». Когда Валерия хотела забрать дочь, Шульгин начал ее избивать.

В настоящее время Шена не общается с отцом. Он не звонит ей и не спрашивает о ее делах. «На данный момент я считаю, что я не захочу задавать ему вопросов и находить с ним какой-либо контакт. Я не знаю, что будет завтра», — отметила певица. Она добавила, что у нее уже нет обиды на отца.

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Евгений Шульгин
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